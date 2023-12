Maratón Lupe-Reyes

Ya faltan seis días para que entre en marcha el operativo Guadalupe-Reyes por las fiestas decembrinas y el punto es que cientos de personas lo usan de pretexto para ingerir bebidas alcohólicas con énfasis en las posadas, convivios de trabajo, amigos o familiares, la Navidad y Año Nuevo. Es la época de mayor venta y consumo de alcohol. La Comisión Nacional contra las Adicciones calcula que se duplica.

Sin embargo, se deja de lado que la ingesta de bebidas embriagantes afecta el cerebro, el corazón, el hígado y el páncreas y puede debilitar el sistema inmune. En esta dirección, hay que descubrir algunos mitos del alcohol como aquello de que beber solo los fines de semana no pasa nada, pero sí pasa porque se hace en exceso; que se piensa que el alcohol causa euforia lo que es falso porque es una sustancia depresora del sistema nervioso; que el alcohol ayuda a dormir mejor aunque mientras está en el organismo no ocurre un sueño profundo; que contribuye a combatir el frío si bien solo al principio porque luego se produce un rebote y que si se bebe vino o cerveza es mejor no obstante, tienen las mismas consecuencias para la salud. El alcohol es detonador además de mala memoria, agresión, comportamiento impulsivo, dificultad de razonamiento, mínima capacidad de atención, cambios de humor y alteración de las habilidades verbales.

Una vez sabido lo anterior, toca decidir tu relación con el alcohol y agregarle que dos copas o cervezas son el límite de alcoholización para conducir.

Comentarios

comentarios