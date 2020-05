Mi trabajo en “Asfixia” es mi graduación en cine: Raúl Briones

La discriminación es el tema central de la película “Asfixia. Estrenada en 2019, la película protagonizada por Johana Fragoso, narra la historia de una mujer albina que recién recupera su libertad tras haber estado en la cárcel.

Foto: Especial.

La cinta dirigida por Kenya Márquez y producida por Iliana Reyes contó con las actuaciones de Azul Magaña Muñiz, Mónica del Carmen, Enrique Arreola y Raúl Briones, éste último ha sido nominado al Premio Diosa de Plata en la categoría Mejor Coactuación Masculina 2020.

Raúl Briones da vida en la película a “El Bernie”, que “Es un hombre muy complejo, metido en temas de tráfico de medicamentos, (opera) en un zona popular de la Ciudad de México que no se especifica pero podría ser cualquier barrio y que dentro de esta dinámica del crimen organizado inculpa a Alma, personaje protagónico de la película, en un crimen por lo cual Alma se hace acreedora a una condena de cuatro o cinco años y ‘El Bernie’ se queda con la hija que ambos tienen”, explicó Raúl Briones en entrevista telefónica para Así Sucede.

Al cuestionar al actor sobre el reto más grande de interpretar a “El Bernie” consideró que fue la construcción de la relación con su hija en el filme, Azul.

“Fue justo retratar a un personaje humano que no se volviera un villano melodramático que sólo pusiera énfasis sobre su vicio, su carácter o lo malo que es. Que se volviera un personaje que se ganara empatía con los espectadores para que la historia en general se volviera entera y redonda. La complejidad radicó en retratar un personaje violento pero qué tipo de violencia es la que ejerce este personaje, de qué manera se manifiesta y al mismo tiempo en dónde están las virtudes y las características positivas. El mayor reto fue la complejidad y la relación con su hija. Azul”, señaló.

El actor reconoció que es la primera vez en la que siente la libertad de crear un personaje y reconoció que este personaje se ha convertido en un parte aguas en su carrera.

“Es la primera vez que yo me sentí por completo creando un personaje de la mano de la directora, Kenya Márquez. No es que en otros trabajos no haya tenido la oportunidad, sino que en otros trabajos había sido excesivamente obediente y aquí fui bastante rejego y hubo un diálogo muy airado de ambas partes por defender al personaje, por complejizarlo, por volverlo mucho más redondo. El personaje de ‘El Bernie’ es un parte aguas en mi carrera porque por fin logro por empezar a entender de qué trata la actuación en cine y todos los reconocimientos que he recibido por mi trabajo con el personaje de El Bernie ejemplifica muy bien esta zona en que me encuentro ahora como actor de cine. En México, hay muchas escuelas de actuación en teatro pero hay pocas escuelas de actuación en cine. Entonces el cine se aprende haciéndolo y digamos que El Bernie es como mi graduación en términos de actuación en cine”, declaró el actor.

Raúl Briones adelantó que está en puerta el estreno de “La templanza”, una serie de Amazon Prime que está basada en la novela homónima de María Dueñas. La serie fue grabada en España, Cuba, Londres y México. De igual forma, está en su etapa de postproducción la película “Estanislao”, el primer protagónico en cine de Raúl Briones. Mientras que el estreno de “Amores modernos” tuvo que ser reprogramado debido a la contingencia sanitaria pues se tenía planeado realizarlo en marzo pasado.

En tanto se define qué pasará con el estreno de las dos películas en las que trabajó, el actor ya tiene en puerta su próximo proyecto. Se trata de un largometraje de Alonso Ruíz Palacios en el que se abordará el funcionamiento de la policía de la Ciudad de México y el trabajo de sus elementos.

Relacionado

Comentarios

comentarios