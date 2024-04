Morena va por más semáforos y menos puentes peatonales de escaleras

Aprovechando el cambio de la ley de Movilidad de la entidad, la diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores entregó dos propuestas que se incluyan en la nueva Ley para que se modifique la forma en que hoy vivimos la movilidad, principalmente orientadas en favorecer a las personas con discapacidad.

Diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores (Foto: Manuel Luna).

“Las ciudades y sobre todo aquí en el estado de México no fueron pensadas para las personas, siempre se pensó muchas veces para el vehículo, e incluso particular, incluso las vialidades, los puentes peatonales; todo esto ha sido en otro entorno, ahorita lo que se busca, es regresar a la persona al centro de todo esto, y mis propuestas Irán en un primer momento de poner el concepto de calle completa y cruce seguro, para proteger a las personas”.

Señaló que por estadística y estudios, las personas no usan los puentes peatonales, y las personas con discapacidad no tienen manera de subir un puente con escaleras, ya que sólo algunos son de rampa, sin embargo, aun así, muchas veces no es ideal para cruzar una calle

“Lo que se busca es modernizar esta parte, se baliza se busca poner semáforos a ras de, y para que la gente pueda transitar y cruzar la calle a ras de piso, eso sí, garantizando el alto total de todos los vehículos con los semáforos, entonces este conceptual ponerlo en la Ley, (…) ya no se trata de hacer más puentes y más puentes sino buscar el tema de disminución de velocidad con un semáforo o alto total para que todas las personas incluyendo adultas mayores personas con discapacidad puedan cruzar la calle”.

Finalmente refirió que si hay y siempre ha habido presupuesto para infraestructura, calles, banquetas, pero lo que debe cambiar es la forma de cómo se piensa la ciudad, y ese mismo presupuesto que ya existe, que ahora se aplique de manera distinta, es decir, si se requiere hacer una calle, que tenga las medidas; si se pondrá una rampa, que cumpla con la norma y así como toda la infraestructura, que cuente con las adecuaciones pensando en todas las personas.

