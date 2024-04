“Mostro”, la película que visibiliza a la clase trabajadora toluqueña

El próximo jueves 18 de abril, llegará a pantallas de cine mexicanas la película «Mostro», ópera prima del cineasta toluqueño José Pablo Escamilla y el primer largometraje producido por Colectivo Colmena.

Se trata de una historia que busca visibilizar diversas situaciones por las que atraviesa la clase trabajadora. (Foto: Judith Chacón)

La historia es la de dos jóvenes, personajes a cargo de Salvador de la Garza y Alexandra Victal, ambos actores no profesionales que se unen a la experiencia de Francisco Barreiro. El filme narra a esta pareja de jóvenes trabajadores quienes encuentran en una pequeña choza un refugio que los saca de su cotidianidad pero un evento inesperado hará que uno de ellos comience a enfrentarse a un monstruo.

La película se filmó en su totalidad en el valle de Toluca, los municipios de Metepec; Rayón y Lerma fueron los puntos que sirvieron de locación para “Mostro”.

En entrevista para Así Sucede, José Pablo Escamilla, director de la película, explicó que se trata de una historia que busca visibilizar diversas situaciones por las que atraviesa la clase trabajadora. Sí bien, “Mostró” refleja la realidad de obreros que laboran en la zona industrial de Lerma, podría tratarse de cualquier parte de la república mexicana en donde la seguridad de los trabajadores no está garantizada.

“La película habla de la realidad a la que a se enfrentan muchos trabajadores, en su mayoría, mujeres, que todos los día van a realizar los productos o servicios que nos dan el nivel de cid que nosotros estamos llevando. Trabajadores que muchas veces no cuentan con la seguridad para llevar una vida tranquila y me refiero a todo tipo de seguridad, desde la seguridad social hasta la seguridad de que no les va a pasar nada cuando vuelvan a su casa, todo lo que el concepto de seguridad pueda abarcar y cómo muchas veces el Estado no se está haciendo cargo de esto y muestra qué sucede cuando hay vacíos de Estado”, señaló.

José Pablo Escamilla reconoció que “Mostró” aborda Temas que no son agradables pero son necesarios visibilizar en medio de una sociedad a la que aquejan muchas problemáticas y en la que es necesario ser empáticos. De acuerdo con el cineasta, uno de los propósitos de la película es incomodar al público y sacarlo de su zona de confort para reflexionar sobre diversas situaciones que casi siempre inadvertidas y quedan solamente en las personas que las padecen.

El cineasta toluqueño reconoció que al tratarse de una película independiente, el tiempo que implica la filmación, producción y distribución de un filme se extendió pues fue un proyecto que surgió en 2018, se filmó aún estando en pandemia y después comenzó su recorrido por diversos festivales; hoy, seis años después de haberse gastado, “Mostro” llegará a salas de diversas ciudades del país, tanto espacios independientes como salas comerciales, no sin antes haber obtenido varios reconocimientos como el Premio a Mejor Película Iberoamericana en el Festival de Málaga.

