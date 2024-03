Opción para recuperar el medio ambiente es a través de humedales artificiales: Luz María Hernández

Para la diputada local Luz María Hernández Bermúdez, al trabajar en la promoción de los humedales artificiales, ha encontrado que no existen plantas acuáticas en el Estado de México ni a nivel nacional en cuestión de producción, por lo que esta puede ser una alternativa del cuidado ambiente, así como para la reutilización del agua ante la crisis ambiental, dado que tan solo en la región de Malinalco-Ocuilan ha habido una devastación forestal.

Diputada local Luz María Hernández Bermúdez (Foto: Manuel Luna).

“En Ocuilan como en Malinalco y todos esos municipios aledaños que son boscosos, que son las fábricas del agua, del 2019 al 2021 se talaron 7 mil hectáreas de manera clandestina, y ahí estamos hablando de un territorio de 12 mil hectáreas, o sea, casi la mitad de territorio se vio afectado por la tala clandestina, por el descuido, por todo lo que implica no tener cuidados de los bosques; por lo que a nivel local basándonos en la captación de agua pluvial, nos afecta porque si no hay bosques, no hay agua y no hay ríos, no hay filtración, por lo que tenemos que hacer, es que el agua se quede y la propuesta de los humedales nos da una oportunidad, de hacer que el agua se quede en donde está el ambiente, no solo en la tierra sino los mantos acuíferos, sino también en el ambiente”.

Con lo anterior mencionó, el tema está perfectamente conocido por el secretario del Agua, lo mismo que por la gobernadora de la entidad, por lo que de manera conjunta con las Secretarías del Agua, Educación y Medio ambiente, estarían trabajando para poder promocionar la creación de este tipo de humedales artificiales.

Finalmente señaló que la propuesta se hizo al inaugurar el primer humedal artificial en el municipio de Ecatepec, realizado con participación social y padres de familia, por lo que requieren que con este plan se pueda retomar las especies que hacen falta para que el agua tenga un tratamiento natural por medio de plantas acuáticas, de las cuales se adolece en cuanto a su producción en la entidad.

