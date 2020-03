OSEM estrenará su temporada 142 el próximo 6 de marzo

Para cumplir la promesa de un año lleno de música y grandes sorpresas, la Secretaría de Cultura anunció el comienzo de la Temporada 142 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM).

Inician el 6 de marzo, a las 20:00 horas, en la Sala de Conciertos “Felipe Villanueva” (Foto: Especial).

Después de un exitoso Festival de Ópera con “Juana de Arco en la hoguera” y de los conciertos Juveniles con Qiqi, cuyas producciones superaron las expectativas del público, iniciará la Temporada de conciertos clásicos.

La OSEM invita a las y los mexiquenses a que no se pierdan los conciertos de la Temporada 142 que iniciarán el próximo 6 de marzo, a las 20:00 horas, en la Sala de Conciertos “Felipe Villanueva”.

Bajo el liderazgo del Maestro Rodrigo Macías González, director General, la OSEM tendrá un primer semestre interesante donde resalta la celebración de los 250 años del natalicio del compositor Ludwig van Beethoven.

Durante esta Temporada de conciertos, la OSEM interpretará las Sinfonías No. 3, No. 6 y No. 7 de Beethoven, así como las oberturas La consagración de la casa, Egmont, Coriolano y Leonora No. 3.

Asimismo, la OSEM continuará con la ejecución del ciclo de Gustav Mahler, iniciado en 2018, con la interpretación de la Sinfonía No. 1, los días 29 de mayo y 31 de mayo, en la Sala Felipe Villanueva y el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, respectivamente.

De igual forma destaca la presentación de la ópera en concierto de La Valquiria del compositor alemán Richard Wagner, en el mes de junio.

La OSEM inició la ejecución de la famosa tetralogía de Wagner conocida como El anillo del Nibelungo. El proyecto comenzó con gran éxito en septiembre de 2019 con la primera parte de este ciclo, El oro del Rin.

En estricto orden cronológico y en continuidad con el drama, toca ahora el turno a La Valquiria que por muchos es calificada como la mejor pieza de la ambiciosa tetralogía wagneriana.

También sobresale las ejecuciones de las Sinfonías No. 4 y No. 6 del compositor mexicano Carlos Chávez, de los más destacados compositores de nuestra nación.

Para completar una Temporada 142 interesante, la OSEM contará con las participaciones de los directores mexicanos Gabriela Díaz Alatriste, Iván López Reynoso, Enrique Arturo Diemecke, Luis Manuel García y Gerardo Urbán.

Cabe destacar la participación de los solistas mexicanos que la OSEM acompañará en esta primera mitad de año: Daniela Liebman, pianista, y el violinista Román Revueltas, entre otros.

Así, a partir del 6 de marzo, cada viernes la OSEM se presentará en su casa la Sala de conciertos Felipe Villanueva, en Toluca, y la segunda fecha que usualmente son los domingos recorrerá diversos recintos de la entidad.

Los programas, otros conciertos y participaciones de la Orquesta están disponibles a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como @OSEMOficial.

