Persiste falta de empatía institucional contra violencia a mujeres: Azucena Cisneros

La diputada Azucena Cisneros lamentó que prevalezca la falta de empatía en ministerios públicos y en autoridades municipales para atender y resolver con prontitud casos de violencia contra las mujeres, por lo que presentará una iniciativa que obligue a los funcionarios a capacitarse en estos temas.

En las últimas semanas, hay al menos 10 casos de violencia, o desaparición con omisiones de autoridades. (Foto: especial).

La legisladora de Ecatepec precisó que hay muy poca capacitación o incluso nula hacia servidores públicos en materia de perspectiva de género y en el tema de feminicidios, lo que se refleja en que nuevamente el Estado de México es el primer lugar a nivel nacional en este ilícito.

“Hay mucho que hacer en ese tema, estoy preparando una iniciativa para que sea obligatorio capacitar a los ministerios públicos, también que no haya ya ningún asesinato de mujeres que no sea considerado como feminicidio porque actualmente todavía en el Código Penal incluye el término de homicidio doloso y luego las autoridades lo encubren cuando todos los asesinatos de mujeres deberían estar considerados como feminicidios”, sostuvo la legisladora de Morena.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Estado de México se incrementó 14 por ciento el delito de feminicidio en el primer semestre de este año con respecto al año anterior, ya que en los primeros seis meses del año sumaron 76 muertes violentas contra mujeres por motivos de género, frente a las 68 registradas en el mismo periodo de 2021.

Lamentó que en el caso de violación a una pequeña de tres años ocurrido en Ecatepec, el responsable está libre, pues a pesar de que había sido detenido en el juez conciliador fue liberado por falta de coordinación con la agencia del ministerio público, donde el personal argumentó que se encontraban de vacaciones.

“Al tipo lo soltaron porque lo llevaron al juez conciliador, no había coordinación entre las partes, cuando las dos abuelitas habían denunciado que estaba en el juez conciliador y aún con eso lo dejaron ir, ellos en todo momento hablaban de que estaban de vacaciones y que no podían hacer nada, es muy lamentable que haya esas actuaciones de negligencia, y de omisiones”, aseveró.

Azucena Cisneros lamentó que no haya una efectiva coordinación entre autoridades, para garantizar la detención de un sujeto que atacó a una pequeña de tres años, pero no son casos aislados, pues tan solo en Ecatepec en las últimas semanas ha tenido denuncias de familiares, en al menos 10 casos donde no hay una efectiva atención a sus por violencia o desaparición de mujeres.

“Cada semana me encuentro denuncias de muchas negligencias donde no hay seguimiento a las averiguaciones, donde son acusadas las mujeres de que andaban de locas, y aunque suena a lugar común, es tan constante que el ministerio público diga a los familiares cosas como ‘espérala, ahorita viene´, o ´va a llegar”, y eso demuestra que no hay ningún interés real de la autoridad por dar respuestas efectivas”.

