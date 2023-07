Realizan cursos para preservar la lengua Otomí en Otzolotepec

Con el objetivo de que la lengua materna Otomí no se pierda en el municipio de Otzolotepec, las autoridades municipales realizan cursos en línea y en las comunidades, para que sus habitantes aprendan a escribirla, o hablar y escribir, así lo dio a conocer la presidente municipal, Erika Sevilla Alvarado.

Foto: redes Otzolotepec

“Sí, obviamente nosotros somos un pueblo originario con cultura Otomí, lengua materna Otomí y que no se nos debe de olvidar. Yo hoy como gobierno es una de mis metas, que la gente se sienta orgullosa de su lengua, de sus raíces, y es por eso que hacemos este tipo de actividades, estamos dando cursos por medio de plataformas línea y también en las comunidades, invitando a que no se pierda esta lengua materna, y es por eso que también hacemos invitamos a gente para que conozca nuestra cultura, porque yo creo que ese es el riesgo, que no se le ha puesto atención y que lejos de que tal vez antes se dejó de hablar, fue porque a veces se sentían no incluidos y este gobierno es inclusivo, y en el cual queremos que nos conozcan también por lo que hacemos, lo que podemos también representar y representamos a nivel Estatal a nuestro México”.

Destacó que el 10% de la población todavía habla la lengua, aunque reconoció que se está muriendo, por lo que desde su gobierno ha implementado acciones para que perdure la misma.

“Nuestros pueblos originarios, básicamente cuatro comunidades son las que son originarias, Jilotzingo, que de ahí viene todo nuestros origen, San Mateo Mozoquilpan, Santa María Tetitla, San Mateo Capulhuac, es por eso que en el bando municipal vienen esos nombres -en Otomí-, porque son nuestros pueblos, nuestras bases, y tienen sus nombres en otomí”.

Aunado hay escuelas en las comunidades indígenas dijo, donde se tienen actividades con los niños y se enseña la lengua a través de actividades como música y canto, para que de esa manera, puedan aprender.

Agregó finalmente, que tienen un proyecto de ensambles para motivar a los niños a cantar y hablar el Otomí, aunque aún les faltan instrumentos pero su gobierno busca invertir para dar un presupuesto a la Cultura.

Comentarios

comentarios