Rebelde Netflix es mi debut en proceso creativo: Estefanía Villareal

Hace algunos días, Netflix confirmó la segunda temporada de “Rebelde”, serie que llamó la atención desde su anuncio debido a las expectativas que se generaron por tratarse de lo que en un inicio se creyó sería un remake de la novela mexicana, no lo es, se trata de una nueva generación de alumnos del llamado Elite Way School en la que se hace referencia a los personajes de la novela de 2004. Incluso hay algunos personajes que de aquella producción que aparecen en esta serie.

Foto: Especial

Uno de ellos es el personaje de Celina Ferrer, interpretada por la actriz Estefanía Villarreal, que de ser alumna en la novela ahora en la serie es la directora del colegio. En entrevista para Así Sucede, Estefanía Villarreal explicó que en un inició fue llamada por la producción de la serie para el proceso creativo sin saber que se trataba de una serie basada en la novela de la que ella misma formó parte hace casi 18 años.

“Hace algunos años una amiga guionista con la que ya había trabajado me comenta que se va hacer un proyecto en el que quería que estuviera. Pasa el tiempo y a los meses se vuelve a comunicar conmigo y me dice ‘Me gustaría que fueras parte del proceso creativo de este nuevo proyecto’. Y empiezo a ir a algunas juntas de producción por así llamarle, pero en realidad eran juntas como de guión donde estaban algunos de los escritores con ella. Empezamos hacer trabajo de mesa y a mí me preguntaban y yo daba todas estas ideas como para que no se escaparan detalles pero en realidad yo no estaba enterada muy bien de qué proyecto era. Me empezaba a resonar en la cabeza algunas cosas pero no estaba cien por ciento segura. Al final yo entendía que era un proyecto de Netflix. Conforme pasa el tiempo, en una de las juntas me dicen ‘Estamos preparados para decirte cuál es el proyecto que estamos haciendo. El proyecto que vamos hacer es Rebelde’, esto fue hace más o menos cinco años”, explicó.

En Rebelde de Netflix, Estefanía Villarreal retoma su personaje de 2004 y recordó que el personaje de Celina Ferrer es una estudiante quien es expulsada de la escuela por estar embarazada. La actriz reconoció que el público aún la recuerda por su papel de Rebelde México por lo que durante todos estos años ha guardado su personaje con las mejores experiencias que ha tenido en su carrera profesional.

Sobre sus proyectos alternos a Rebelde, Estefanía Villarreal informó que en un par de meses saldrá una serie producción de Amazon Prime Video y próximamente iniciará con un proyecto más en el extranjero. Al preguntarle sobre su faceta como modelo, la actriz reconoció que varias compañías reconocidas le han abierto las puertas al ir más allá de los estándares de belleza establecidos por la televisión o marcas.

“Creo que se está abriendo un gran abanico de posibilidades para actores que de pronto no somos el prototipo de algunos lugares o plataformas, marcas, o lo que sea. De alguna manera, me siento como una (de las mujeres) que están empezando abrir este mundo y me gusta, me gusta mucho[…]Las marcas con las que he trabajado son marcas muy fuertes, muy grandes y me gusta el estandarte que llevan de que no están peleados con la diversidad de cuerpos y con la diversidad en general y creo que es muy importante seguir haciendo hincapié de que todas las personas somos diferentes, toda la gente pensamos diferente y en gusto se rompen géneros y cuando me toca y me dan la oportunidad estoy muy feliz de poder representar a una parte de la población o el mundo”, señaló.

Finalmente, Estefanía Villarreal pidió al público ser más empáticos con las producciones nacionales y evitar hacer críticas negativas a las producciones mexicanas.

Comentarios

comentarios