Recibe el alcalde Luis Maya Doro reconocimiento por obtener Certificación de Excelencia en Gobierno

El presidente municipal de Almoloya de Juárez, Luis Maya Doro, recibió un reconocimiento por haber obtenido la Certificación de Excelencia en Gobierno. La distinción fue entregada de mano de Galo Limón, presidente del Instituto Mejores Gobernantes, y de Andrés Franco, coordinador de la Red de Gobierno, misma que se otorga por acreditar personal en competencias laborales, a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CONOCER, avalado y expedido por el Gobierno de México, mediante la Secretaría de Educación Pública.

En su intervención, durante el evento que tuvo lugar en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, y que también reunió a otros galardonados,el alcalde Luis Maya Doro puntualizó que el reconocimiento fue posible gracias al desempeño de los colaboradores municipales y el apoyo de la ciudadanía. “Esto es el resultado de todas y de todos” enfatizó.

El alcalde Luis Maya Doro puntualizó que el reconocimiento fue posible gracias al desempeño de los colaboradores municipales y el apoyo de la ciudadanía (Foto: Especial).

Expresó que en la educación no se gasta, sino que se invierte porque, sin duda, a largo plazo tenemos la oportunidad de alcanzar mejores resultados en la labor de gobierno.

Dijo que siempre ha querido que las cosas se hagan bien, que se transparenten bien “y se transparentan bien cuando los recursos públicos se traducen en agua potable, en drenaje, en el sector educativo, en el sector del campo, etcétera”, por lo que, enfatizó, en Almoloya de Juárez, el municipio más grande del estado de México, se reconoce y se entiende que servir al pueblo es una gran labor.

Maya Doro reiteró que la mejor manera de transparentar los recursos es cuando el dinero, que es del pueblo, se lleva al pueblo;“hay que atender al pueblo de manera directa acudiendo a su pueblo, barrio o colonia, por lo que mi labor cotidiana está en las calles recogiendo de manera personal las demandas de la gente”.

Subrayó que servirle al pueblo es un gran honor, pero más servirlecon mucha lealtad. “Sabemos que el pueblo nos demanda muchas cosas, sabemos que las demandas son más grandes que los recursos con que contamos, pero ello nos desafía a seguir luchando, a seguir gestionando respuestas a esa gente que con nada le pagamos por la oportunidad que nos da de poder representarlos”, mencionó.

Para mí, este reconocimiento si lo hubiese soñado no se hubiera hecho realidad. Simple y llanamente, les digo, que yo solamente me concreté a trabajar, no me dedique a trabajar para ver si me daban un premio, trabajé porque creo que ese es el compromiso que asumí y con gran responsabilidad lo seguiré haciendo por el resto de este gobierno, concluyó el alcalde Luis Maya Doro.

El Instituto Mejores Gobernantes, A.C. (IMG, A.C.) es un organismo autónomo no gubernamental nacido de la sociedad civil con carácter apartidista y sin fines de lucro.

Trabaja en alianza con diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales como Red Gobierno, la Organización Mundial Ciudades Sostenibles y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.

Reconoce las buenas prácticas gubernamentales y desarrolla investigacionesdetectando las acciones y políticas de gobierno que han representado un impacto social importante en su comunidad, de calidad administrativa e innovación en sus programas.



