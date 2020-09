Regresará Kalimba al escenario con concierto acústico

Luego de casi ocho meses sin ofrecer un concierto, debido a la contingencia sanitaria, Kalimba volverá a los escenarios el próximo 3 de octubre con un show desde el Pepsi Center. Se trata de un concierto acústico que a través de streaming, el primero con este formato que ofrece el cantante.

Kalimba ofreció una conferencia de prensa virtual en la que explicó que el set list del concierto se conformó con la votación del público mediante sus redes sociales por lo que en este show interpretará lo más solicitado por sus fans. El intérprete de “No me quiero enamorar”, adelantó que será un recorrido a través de sus siete discos, incluidos los tributos. También tendrá invitados especiales; entre ellos Samo.

El cantante informó que será a mediados del mes de octubre cuando lanzará el primer sencillo promocional de su octavo disco. El tema lleva por nombre “Exclusivos”, uno de los 11 temas que conformarán su próxima producción.

“Hay dos cosas o dos materias que han ocupado mi tiempo a full. Una es crear mi nuevo disco que de hecho ya está por salir; vamos a tener este Unplugged el 3 y diez días después vamos a estar lanzado el primer sencillo que se llama Exclusivos, es el primer sencillo de mi nuevo álbum. La semana pasada tuvimos una junta con la disquera para definir las 11 canciones (que lo conformarán), ya tenemos 10 y estamos definiendo la última para cerrar la lista del disco. Esta semana estaré ensayando para lo del 3 de octubre; además voy a estar metido en el estudio algunos días para grabar las vocales de las canciones que ya están escogidas”.

Kalimba recordó a la par trabaja en su propia disquera de nombre Ark Records, con la cual está apoyando a nuevos talentos; entre ellos Melissa Galindo quien hace algunos años fue parte de La Voz México. En su disquera, Kalimba también está a cargo de la composición de los temas, la producción y la dirección de los artistas que forman parte de Ark Records.

Durante la conferencia de prensa, Kalimba reconoció que a lo largo de 16 años como solista ha conocido cómo es realmente la industria de la música y el espectáculo en vivo y considera que a veces se convierte en un circo.

“Vas conociendo más la industria, vas conociendo un montón de cosas y un día quieres renunciar.

A todos mis colegas les ha pasado pero luego dices ‘no quiero renunciar, quiero regresar a lo natural que para mí era subirme a un escenario, disfrutar y cantar. Por eso estoy muy emocionado con este Unplugged porque es natural. No va a tener todo lo que normalmente utilizamos para hacer este circo llamado la industria de la música y el entretenimiento. No hay fuego, no hay grandes pantallas, no hay 18 bailarinas, dos elefantes, tres camellos, salgo del cielo. Eso no va a pasar voy a ser yo, mis músicos y mi público, el corazón de todos nosotros cantando juntos”, señaló.

Debido a la contingencia sanitaria; Kalimba tuvo que suspender sus planes para iniciar una gira por Centro y Sudamérica; aunque espera que el próximo año, siempre y cuando la situación lo permita, pueda realizar presentaciones en diversos países de América Latina.

