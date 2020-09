Ricardo Sodi propone crear un registro nacional de deudores alimentarios

Durante el foro virtual sobre el 3 de 3 conta la violencia de género, realizado por el colectivo 50 mas 1 estado de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dio a conocer que la falta de cumplimiento en la entrega de pensiones alimenticias, se potencializo a raíz de la pandemia.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México propuso crear un registro nacional de deudores alimentarios (Foto: cortesía).

La omisión en el cumplimiento de pensiones alimentarias es un problema grave, porque al dictar un juez una pensión familiar en favor de las mujeres, en el 99% de los casos, los deudores alimenticios son hombres, que incumplen con esta obligación y no hay forma de asegurar esa pensión alimenticia.

“Las que tienen o los que tienen una fuente de trabajo adecuada, no hay problema, se aseguran, se manda oficio al centro de trabajo, se asegura la pensión, y se acaba el problema, el tema es que en México, la economía informal es elevadísima y la gran mayoría de los mexicanos no cuenta con una fuente de trabajo formal donde podemos asegurar esas pensiones alimenticias”, señaló.



Ante lo anterior detalló el funcionario, es importante que se establezcan estrategias legales para determinar quien cumple con la pensión alimenticia porque es una cuestión de interés público, para que no haya abandono de los deudores alimentarios y se pueda crear una política de conciencia nacional.



“Ese esquema tenemos que romperlo, la forma de romperlo es primero crear un registro nacional de deudores alimentarios, o por lo menos un registro estatal de deudores alimentarios… que sirva para vincularlo con el ejercicio de algún otro trámite, y se vea si esta persona si es deudor alimentario, pues que no prospere su trámite”.



Refirió que funcione como una especie de buró de crédito, e incluso subirlo al mismo buró de crédito ya que la deuda alimentaria es uno de los grandes lastres que tiene nuestra sociedad, al ser una cultura machista del incumplimiento, y que no corresponde al rol de una sociedad avanzada o que pretende salir del atraso.

