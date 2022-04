Rinde Ricardo Montaner homenaje a su infancia con “Tango”

El cantante Ricardo Montaner lanzó “El día que me quieras”, el primer corte promocional de su más reciente producción en la que interpreta temas reconocidos del tango como homenaje a su familia que durante generaciones ha tenido gusto por el género argentino.

(Foto: especial).

El nuevo disco del cantante está conformado por 11 canciones que han marcado al tango y es que desde su niñez, Ricardo Montaner creció con la música de Carlos Gardel y Mariano Mores. La carta de presentación de este disco es “El día que me quieras”, tema de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera; el tema es uno de los tangos más versionados con alrededor de 200 versiones a cargo de distintos intérpretes como Luis Miguel, Plácido Domingo, Gloria Estefan y el propio Gardel.

En entrevista virtual, Ricardo Montaner aseguró que “Tango” es una producción que le llevó muchos años poder concretar y a través de la cual regresa a su niñez. Cabe recordar que el intérprete nació en Valentín Alsina, Argentina, donde pasó parte de su infancia para luego llegar a Venezuela en donde inició su carrera como cantante.

‘El día que me quieras’ fue la primera canción que ensayé con la orquesta, llegué al estudio y los músicos ya estaban totalmente ensayados. Recuerden que este álbum fue grabado en simultáneo, todos los músicos juntos; no hubo sesiones separadas de grabación, todo se grabó al mismo tiempo y todo se grabó en análogo. Cuando llegué al estudio, la primera canción que ensayé sin ningún tipo de microfonía fue ‘El día que me quieras’ por eso creo que tiene mucho significado que hayamos elegido ‘El día que me quieras’ como el primer sencillo del álbum porque fue la primera que canté en ese estudio icónico que se llama Estudios ION en la ciudad de Buenos Aires”, señaló.

Ricardo Montaner lanzó también el video oficial de ‘El día que me quieras’ que, de acuerdo con el propio artista, se buscó trasladar al público a la época más importante del tango utilizando diversas transiciones de colores. La filmación del video fue en “El café de los angelitos”, un lugar icónico para el tango pues los intérpretes argentinos más importantes se presentaron en ese lugar.

El intérprete de “Déjame llorar” aseguró que la selección de temas para este disco fue complicada pues quedaron varias canciones pendientes por incluir.

’Tango’ es un álbum de 11 tracks, 11 canciones para mí inolvidables, me quedaron canciones por fuera que me hubiese gustado incluir pero eso será más adelante. Por ahora, presentarles ‘Tango’ es de alguna manera invitarlos a pasear conmigo por las canciones que acompañaron mi niñez”.

En lo que va de este 2022, Ricardo Montaner ha realizado una gira, principalmente, por Estados Unidos y a partir de este jueves 21 de abril inicia sus presentaciones en países de Latinoamérica arrancando en Uruguay, continuará en Argentina, Colombia, Ecuador y Chile. México no puede faltar en esta gira con presentaciones en el mes de mayo en Oaxaca; Puebla; Saltillo; Culiacán; Monterrey y el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

