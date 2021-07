Suman 43 mil treintañeros vacunados contra COVID-19 en Ecatepec

Más de 43 mil personas de 30 a 39 años de edad y mujeres embarazadas han sido vacunadas en Ecatepec contra el Covid-19, municipio en el que se habilitaron 10 módulos para atender de manera ágil a los solicitantes.

La jornada de vacunación en Ecatepec inició el pasado 14 de julio y concluirá el 21 del mismo mes, la cual está a cargo del gobierno federal en coordinación con autoridades estatales y municipales. (Foto: especial).

En el segundo día de la jornada de vacunación fueron inmunizadas 14 mil 510 personas de este rango de edad, para un total de 43 mil 580 beneficiados.

La jornada de vacunación en Ecatepec inició el pasado 14 de julio y concluirá el 21 del mismo mes, la cual está a cargo del gobierno federal en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Dante Herrera, de 32 años de edad y habitante de la colonia 19 de Septiembre, dijo que acudió a vacunarse siguiendo el sentido de responsabilidad social y moral porque aunque él no contrajo el virus, muchos en su familia sí lo padecieron.

“Ahora que estoy vacunado me siento más seguro, pero me parece que las personas de nuestra edad no le toman la importancia ni la responsabilidad que se debe, pero si no es por uno mismo, que lo hagan por su familia”, compartió, y por ello exhortó a la población de 30 a 39 años a que acudan a inmunizarse.

El gobierno de Ecatepec habilitó 10 módulos, dos de ellos en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas y los restantes en el Multideportivo Las Américas, los centros cívicos de las colonias Melchor Múzquiz, Río de Luz y El Chamizal, en los deportivos Bicentenario y Emiliano Zapata, en el Centro Chiconautlán 3000 y en la Universidad Estatal Del Valle de Ecatepec.

