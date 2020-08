The Trust for the Americas capacita a las toluqueñas mediante el Proyecto VIVE

El gobierno municipal de Toluca, a través del programa Ambientes de Paz y Desarrollo, se sumó a The Trust for the Americas para capacitar a las toluqueñas mediante el Proyecto VIVE (Ven, Inspírate y Vende), con el fin de empoderarlas, ampliar sus oportunidades económicas y fortalecer el tema de prevención de violencia hacia las niñas y las mujeres.

El Proyecto VIVE tiene el fin de empoderar a las mujeres, ampliar sus oportunidades económicas y fortalecer el tema de prevención de violencia hacia las niñas y las mujeres (Foto: especial).

Las capacitaciones se realizan de forma virtual, con el fin de cumplir las recomendaciones de aislamiento social por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que la segunda generación del Proyecto VIVE ha comenzado a adquirir conocimientos durante esta contingencia.

Al respecto, la coordinadora del programa Ambientes de Paz y Desarrollo, Norma Alicia Soto Aceves, refrendó el compromiso de la administración municipal para brindar herramientas y oportunidades de desarrollo y crecimiento, por lo que establece alianzas estratégicas con organismos internacionales en beneficio de la población; además, se exploran opciones para que en esta cuarentena continúen su preparación y puedan alcanzar sus sueños.

Por su parte, la coordinadora nacional del Proyecto VIVE, Klaudia González, comentó que la crisis por Covid-19 es una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades, razón por la que Proyecto VIVE generó una serie de cursos virtuales gratuitos, transmitidos a través del aula virtual y con acompañamiento a través de diferentes plataformas como WhatsApp”.

Asimismo, añadió que con estos contenidos las asistentes podrán aprender sobre liderazgo, ventas, atención al cliente, mercadeo, emprendimiento y promotoría, entre otros. Además se imparten cursos sobre prevención de violencia hacia las niñas y las mujeres. El Proyecto VIVE puede ser cursado de forma virtual a través de https://aulavirtual.trustfortheamericas.org/.

Cabe destacar que este Proyecto fue implementado en México por The Trust for the Americas desde el 2016, gracias al apoyo de Walmart Foundation y tiene como objetivo ofrecer herramientas que permitan el desarrollo económico de las mujeres, al tiempo de brindarles alternativas que mejoren su condición económica y la de su familia.

Entre 2016 y 2019 capacitó a más de 53 mil personas a nivel nacional, de las cuales más de 43 mil son mujeres (40% son jefas de familia). Asimismo, cerca de 7 mil personas fueron vinculadas a oportunidades económicas (60% a un trabajo de tiempo completo y 21% se auto-emplearon o iniciaron proyectos de emprendimiento).

The Trust for the Americas es una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), establecida en 1997 para promover alianzas público-privadas que ha implementado proyectos en 24 países, trabajado con más de mil organizaciones en la región, con iniciativas que buscan promover oportunidades educativas y económicas, así como la responsabilidad y transparencia del gobierno.

Comentarios

comentarios