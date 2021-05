Toluca necesita un gobierno con experiencia y no uno que se distraiga en ensayos: JRSG

En reunión con académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el candidato a la alcaldía de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, sostuvo que la capital del Estado de México necesita un gobierno con experiencia, serio y de resultados y no uno que pierda el tiempo en ensayos.

Informó que a pesar de ello se han tenido avances sobresalientes como la pavimentación de calles y avenidas, reparación de alumbrado, altos índices de reforestación y el corte de los canales de corrupción al interior de la Policía Municipal, así como el incremento de uniformados y patrullas, entre otros. (Foto: especial).

“Habrá cambios serios, visibles y reales, queremos hacer un gobierno serio que genere resultados concretos, que no pierda el tiempo y que no se distraiga en ensayos. Yo ya fui alcalde y me ha dolido ver cómo pasan los años, y en los gobiernos cuando no hay experiencia hay muchas fantasías y a la larga no generan resultados”, expresó.

En compañía de Mónica Álvarez Nemer, candidata a la diputación local por el distrito 34, Juan Rodolfo Sánchez indicó que la fórmula de Juntos Haremos Historia trabaja por las familias mexiquenses.

“No puede haber cambios espectaculares de la noche a la mañana, pero lo que sí podemos hacer son gobiernos serios, comprometidos con las soluciones que se tienen que dar sin pérdidas de tiempo, sin experimentos, sin ocurrencias; a estas alturas tenemos perfectamente claro qué medidas son las que tenemos que impulsar”, agregó.

El abanderado de la coalición Morena PT-Nueva Alianza habló sobre los retos que ha enfrentado en su gestión como presidente municipal de la capital mexiquense, entre los que destacan la colosal deuda pública heredada -que ronda los 850 millones de pesos-, el bajo nivel de recaudación por consecuencia de la pandemia por Covid-19 y el abandono de las administraciones del PRI de la infraestructura vial, de alumbrado y de la seguridad pública.

Informó que a pesar de ello se han tenido avances sobresalientes como la pavimentación de calles y avenidas, reparación de alumbrado, altos índices de reforestación y el corte de los canales de corrupción al interior de la Policía Municipal, así como el incremento de uniformados y patrullas, entre otros.

“Yo creo que no ha habido otra gestión municipal que haya tenido circunstancias tan adversas como las que nos ha tocado vivir, la verdad, y a pesar de ello hemos logramos tener ahora a la policía mejor pagada del estado; a pesar de ello hemos tenido un trabajo fuerte de reencarpetado, pavimentación en muchas partes del municipio y ahorita estamos poniendo cerca de 13 mil lámparas.”, añadió.

“Este tipo de acciones, sumadas a otras más forman parte de esa manera de entender la obra pública a partir de un hecho que cuenta mucho: el conocimiento del municipio”, acotó.

