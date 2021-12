Trabajar desde hoy y desde ya para ganar la gubernatura del 2023: Alejandra Del Moral

“Los priistas vamos a trabajar desde hoy y desde ya para ganar la gubernatura del 2023 y para ponernos las pilas y recuperar el 2024 en la presidencia y en los municipios”, aseguró la dirigente del PRI estatal, Alejandra Del Moral Vela, al participar en la inauguración de la Casa de Atención Ciudadana del diputado por el distrito 4, Jaime Cervantes, en el municipio de Lerma.

La batalla es contra la desigualdad y la injusticia, apuntó la dirigente del PRI Edomex (Foto: especial).

Con la presencia de legisladores locales encabezados por Elías Rescala, coordinador de la bancada tricolor en la LXI Legislatura, subrayó que “los priistas estamos determinados a dar la batalla por la paz, por la unidad, por la justicia social. A dar la batalla por el Estado de México”.

“A dar una batalla con dignidad, aplomo, fuerza y con muchas ganas”, agregó. “Esta no va a ser una batalla descarnada, no va a ser una batalla contra otros partidos. No va a ser para simplemente hacer grilla, tiene que ser en contra de la injusticia, la desigualdad, la discriminación y debe librarse con buenos modos de hacer política, con buenas formas como lo hacemos los priistas: hablando con todos, sumando a todos con un fin muy claro, que el Estado de México siga siendo sinónimo de progreso y paz social”.

Del Moral llamó a tener una escucha permanente con la ciudadanía y una construcción conjunta de cómo solucionar los problemas, ya que es “un estado con muchas necesidades pero, sin duda alguna, con una clase política comprometida a dar soluciones”.

“Queremos que juntos construyamos un gran proyecto, un gran estado y, sobre todo, que lo hagamos con el ejemplo que nos ha dado todos los días el gobernador Alfredo Del Mazo”, expresó.

La dirigente del Revolucionario Institucional puntualizó que “el gobernador no se ha confrontado con nadie ni sale a hablar mal de nadie, habla con todos y construye con todos. Las formas que hoy nos enseña el gobernador son los buenos modos de hacer política en beneficio del estado. No hay proyectos personales más que el proyecto llamado estado de México que encabeza Alfredo Del Mazo”, finalizó.

