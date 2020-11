Tradición de presentar estadísticas en informe es una forma de ocultar información: Benigno Martínez

Durante su comparecencia como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el secretario de Educación del estado de México, Gerardo Monroy Serrano, dijo que el compromiso del Gobierno de la entidad es que ningún niño se quede rezagado ante la pandemia por el Coronavirus Covid-19.

Gerardo Monroy Serrano expresó que para todos aquellos alumnos que no cuentan con conectividad, se implementa una estrategia presencial (Foto: especial).

En esta rendición de cuentas, el diputado presidente de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Benigno Martínez García, dijo que la tradición del Gobierno estatal de presentar estadísticas en su informe es una forma de ocultar información y no aceptar el estancamiento del sistema educativo estatal.

“Invito, señor secretario y al gobierno que representa, a que asumamos una actitud de autocrítica, lo que ahora se nos presenta es una expresión de autocomplacencia. Basta hacer un recorrido por diferentes lugares de nuestro estado para darnos cuenta lo que niega la posibilidad el derecho de los niños y jóvenes al aprendizaje”, expresó.

Enlisto varios aspectos que se omiten o no se presentan en el informe:

La condición de pertinencia, eficiencia y eficacia del servicio educativo del Estado, no se presenta evaluación de ninguno de los programas de apoyo a la educación, no se habla de cómo se atiende la eficiencia terminal de la educación media superior y superior, no se explica cuál es el motivo del incremento de cuotas incremento de cuotas y menos del destino de las mismas, no se informa del de impacto y eficiencia de los programas de apoyo en el sector educativo que han implementado, como por ejemplo, el de útiles escolares, entre varios aspectos más.

La mayoría de las preguntas expresadas por los diversos grupos parlamentarios se refirieron a las acciones que ha implementado el gobierno del estado de México para los estudiantes que no tienen las condiciones para tomar clases a distancia.

En este sentido, el funcionario estatal expresó que para todos aquellos alumnos que no cuentan con conectividad, se implementa una estrategia presencial.

“En las comunidades donde no se cuenta con conectividad los docentes realizan visitas domiciliarias, perifoneos, uso de redes vecinales e intercambio materiales, tareas y guías de estudios”, aseguró.

Además, Conafe distribuye materiales educativos para reforzar el aprendizaje y se trabaja de forma conjunta con esa institución.

