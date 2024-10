UNAM explica por qué los jóvenes ya no quieren tener hijos

Es una realidad que muchas personas jóvenes ya no piensan en tener hijos como una meta de vida, algunas voces de gente mayor califican esta decisión como “egoísta” o “cobarde”; sin embargo, es una tendencia global provocada por la crisis económica y climática.

Hoy, en muchos casos, las prioridades de los jóvenes no incluyen tener hijos (Foto: Especial).

Recientemente, una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hizo un análisis de las motivaciones de los jóvenes para prescindir de dejar una descendencia, en el texto de UNAM Global se pueden escuchar las opiniones de algunos estudiantes, la mayoría argumenta que los salarios son insuficientes como para sostener la vida de otra persona además de la propia.

De igual forma, los estudiantes y egresados de la UNAM explicaron que no piensan en tener hijas o hijos por las condiciones ecológicas que hay en el mundo, es decir, el calentamiento global y la falta de recursos naturales.

De acuerdo con Verónica Montes de Oca Zavala, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, el descenso de natalidad no es algo nuevo, pues ha ido disminuyendo desde hace varias décadas, incluso ha sido motivo de preocupación de los gobiernos de algunos países asiáticos como Corea del Sur.

Como ejemplo del texto Decisión de no tener hijos crece entre jóvenes, Jovany, un estudiante de posgrado mencionó que no desea tener hijos porque no considera que sea parte de su realización personal, además de las implicaciones económicas y psicológicas que conlleva la crianza de un hijo.

Por su parte, la investigadora Irma Escamilla, del Instituto de Geografía (IGg) señala que las preocupaciones de los entrevistados coinciden con las motivaciones para no tener hijos a nivel nacional; sin embargo, aún no es tan común como en ciertas regiones europeas y otros países como Estados Unidos.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa de natalidad ha caído de tres punto tres hijos por mujer en 1960 a uno punto cinco en 2022.

En resumen, estos son los factores más comunes por los que los jóvenes no quieren tener hijos, según la UNAM: el cambio climático, la economía e incluso preocupaciones genéticas respecto a enfermedades hereditarias.

Durante la década de los 70, se discutía la necesidad de controlar el crecimiento poblacional debido a la explosión demográfica. Hoy, el panorama ha cambiado, y la decisión de no tener hijos se ha convertido en una tendencia creciente entre las nuevas generaciones, quienes priorizan otros aspectos de su vida personal y profesional.

