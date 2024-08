Ya se atiende el socavón de la carretera Ciudad Altamirano-Toluca

El secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja, informó que se iniciaron trabajos para atender el socavón que se formó en la carretera Ciudad Altamirano-Toluca, en el municipio de Sultepec, y agregó que además, están atendiendo problemas en Ixtapan de la Sal y Malinalco.

esta vialidad es responsabilidad federal, no estatal, y que la reparación tardará entre 20 y 25 días. Foto: redes Tejupilco.

“ayer, por ahí de las 11 de la mañana, tuvimos una junta virtual de Comunicaciones y, por la tarde, ya hubo un arranque de trabajos de parte de la SCT en esa vialidad. Próximamente, vamos a revisar el tema de Malinalco”

Resaltó que esta vialidad es responsabilidad federal, no estatal, y que la reparación tardará entre 20 y 25 días.

“Recuerden que es Tejupilco-Altamirano, está haciendo el ejercicio. Se esperaba que lo hiciera la de esta parte, repito, no es pretexto, no nos lavamos las manos, pero esa no es una vía estatal. La reparación tardará aproximadamente 20-25 días y ya trabaja el colegio de ingenieros del Ejército.”

Informó que a las familias por deslaves se les va a apoyar, sí, claro, por supuesto, sí, aunque repito, no nos lavamos las manos, no vamos a caer en esa simplicidad, pero sí es correcto que la jurisdicción atienda, además, Hay vialidades susceptibles como la de Ixtapan, que se encuentra desgastada; y otra es Malinalco, que sí le corresponde al Estado.

Finalmente, respecto a si hay un Atlas de Riesgo, refirió que no existe y se está realizando de cero, ya que no había y no existe una coordinación total entre la federación, el estado y municipios, por lo que están tratando de realizarlo, pero sí tienen claro que las lluvias son el principal riesgo, aunado al desgaste de años, y aunque se quisiera rehabilitar este año, no podrían por falta de presupuesto, ya que se requieren 720 millones de pesos.

