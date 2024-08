Reconocen a expertos que trabajaron en proyecto de rescate durante la construcción del Tren Chalco Santa Martha

Tras los trabajos realizados por un equipo multidisciplinario durante su intervención previa a los trabajos del metrobús Chalco-Santa Martha, la Cámara de Diputados entregó reconocimiento a quienes participaron, por los hallazgos y el trabajo realizado.

Foto: Manuel Luna

De acuerdo con la diputada Anaís Burgos Hernández, con la Ley aprobada a nivel federal donde regula que no puede haber alguna construcción sin la participación del INAH, para hacer resguardo de los vestigios arqueológicos, este grupo de expertos laboró por las zonas del proyecto, y donde encontraron más de 30 mil fragmentos, que al rearmarse, constituyen alrededor de 75 piezas, algunas de ellas completas.

“Se encontraron más de 30,000 piezas es un salvamento muy importante porque se encontró y que identifica Chalco, es esta máscara que representa el tema de cuando pasaban a la muerte, y es una máscara que se encontró completa, y que hoy queremos también junto con los cronistas municipales, empujar para que se vuelva una máscara que dé identidad al pueblo de Chalco”.

Recordó que, al respecto, se presentó una exposición en el museo de Antropología e Historia sobre la cultura de Chalco, con piezas recientemente descubiertas, incluyendo dicha máscara de cerámica utilizada en ceremonias funerarias. Agradeció a todos los involucrados en un proyecto de salvamento y rescate de la historia de Chalco, destacando la importancia de conocer sus raíces y dirección futura.

Además pidió al gobierno municipal apoyo para impulsar la cultura, turismo y educación en la región, ya que muchas veces se encuentran piezas arqueológicas pero las personas se las llevan a sus casas, en algo que pudiera ser considerado como saqueo, pero además, al no existir una planeación urbana, las construcciones pueden afectar estructuras o vestigios.



Ante ello, el trabajo con los arqueólogos ha sido importante sin embargo, reconoció que no hay disposición por parte de los gobiernos municipales, pues estos, hacen caso omiso de la Ley para que participe el INE, y aprueban o realizan construcciones sin saber si existen o no vestigios.



Finalmente reprochó, que de nada sirve que existen los vestigios y no se muestran a la ciudadanía, por lo que informó que estarán pugnando para que todos los vestigios encontrados, sean regresados a Chalco y se expongan en el Museo prometido, por lo que espera que no se queden almacenadas en cajas del INAH, y puedan ser exhibidas incluso, si no fuera en el museo, también mencionó, existen espacios como el Ágora Blanca, o en el Teatro, pero que sean puestos a la vista de la población en general.

