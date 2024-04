Abril abre oportunidad para productores de juguetes de madera y artesanías

El mes de abril se abre una oportunidad importante para los productores de juguetes de madera y artesanías relacionadas artículos para pequeños principalmente de los municipios de San Antonio La isla y Rayon.

Agustín Herrera, Director del Instituto de Investigación de las Artesanías en el Estado de México señaló que se ha tenido una comunicación eficiente con los más de 50,000 artesanos que hay en el Estado a los cuales se busca abrir mercados y generar una relación estrecha entre el sector turismo y el artesanal como una cadena de valor que puede ser detonada a nivel estatal.

“El hablar del turismo sin el artesanado ya no se puede y visceversa tampoco, es un eje transversal entre ambos puntos que seben ir de la mano siempre“.

Durante los últimos meses se ha trabajado no sólo por la credencialización y certificación de los artesanos, sino también por abrirles nuevos mercados, en el caso particular de los textiles y las fibras vegetales durante las últimas semanas tuvieron un repunte significativo gracias a la celebración de la semana semana Santa, y en Particular del domingo de Ramos.

“Las mas populares son los textiles, son los que mas dimension tienen en el padrón artesanal incluso y le sigue la alfarería por ejemplo el arbol de la vida es de las artesanías más conocias al exterior por ende de las mas populares, pero hablar del tallado de madera que es impresionante”.

Señaló que hoy lo que más se busca es tener una comunicación directa con los artesanos, atender a todos por la misma forma y llegar a todas las regiones del Estado de México, sin ningún tipo de discriminación, con lo que se les pueden abrir puertas a mercados más grandes en donde se mejoren sus métodos de producción y su calidad de vida.

