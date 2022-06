Juan Luis Barrios toma con calma su proceso de recuperación

El corredor del estado de México, Juan Luis Barrios Nieves, ha tomado con calma la lesión que actualmente padece y se está dando el tiempo necesario para descansar, poder recuperarse de la mejor manera y retomar su carrera deportiva, con el ánimo y empuje que lo caracterizan.

Destaca que se siente confortado con el respaldo de las autoridades deportivas mexiquenses (Foto: Especial).

Para hablar acerca de su situación y de los planes que tiene para su carrera deportiva, el atleta mexiquense se reunió con el Director General de Cultura Física y Deporte, Máximo Quintana Haddad, quien le reiteró el compromiso de la entidad hacia él, le dijo que es un deportista que siempre ha está comprometido con su carrera deportiva y es un ejemplo para la sociedad.

Luego de la reunión, Barrios Nieves sostuvo “me siento tranquilo, porque viendo en retrospectiva todo lo que he corrido, he viajado y disfrutado del deporte, creo que es válido el hecho de que mi cuerpo me exija un periodo de pausa, aunque no considero que sea el retiro de aquel niño que quería hacer deporte”.

El corredor aseguró que está comprometido con su recuperación acatando las indicaciones médicas, y ya con la madurez que le da la experiencia de tantos kilómetros recorridos en el atletismo de élite, sabe que debe de tener paciencia para una recuperación plena y no adelantar procesos que afecten sus aspiraciones.

“Es un año complicado porque el calendario se ha reestructurado, hay Campeonato del Mundo, pero si mi afán es regresar, sería muy apresurado querer estar dentro de los seleccionados y aún faltan dos años para los Juegos Olímpicos, sé que suena muy complicado el decir ‘regreso de una lesión y estar a ese nivel’, pero lo voy a intentar, mientras no surja algo más grave que ponga en riesgo mi integridad física o mi salud de manera permanente, lo voy a seguir intentando”, puntualizó Juan Luis.

Finalmente, Barrios Nieves se dijo tranquilo con el respaldo dado por las autoridades deportivas en la entidad, quienes le han manifestado su apoyo en estos momentos complicados y respetando las decisiones que ha tomado, por lo que dijo “me siento con la tranquilidad de tomarme el tiempo necesario para intentarlo nuevamente y si sale, seguir intentándolo; si no, va a haber más páginas en este libro”.

