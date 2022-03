Continúa Yuri celebrando su leyenda

A finales de 2021, la cantante mexicana Yuri dio un concierto en el Teatro Juárez de Guanajuato, con el cual celebró 45 años de carrera artística. A la par, la veracruzana lanzó el álbum “Celebrando a una leyenda…Yuri”, que incluye el concierto que dio en aquel teatro.

El disco incluye duetos con diversos grupos y cantantes como Ángeles Azules, Marco Antonio Solís, Carlos Rivera, Emmanuel, Mijares, Lucero, Pandora, La Única e Internacional Sonora Santanera, sumando 19 temas en total.

En propias palabras de Yuri, este ha sido uno de los discos y presentaciones más complejos en su carrera como cantante pues para la presentación en el Teatro Juárez utilizó un vestuario distinto en cada canción y para el disco, algunos temas fueron grabados en otros países por la imposibilidad de los cantantes invitados para presentarse en ese concierto, así lo aseguró la cantante en entrevista.

“Este disco de celebración fue muy difícil de hacerlo, es una maravilla pero la gente no ve lo que hay detrás, por ejemplo, lo que padeció el productor, Mariano Pérez; la compañía disquera, el traer a los artistas; toda la gente involucrada en este disco; la gente del teatro allá en Guanajuato. Era un arsenal de gente. Éramos ciento y tantas personas para hacer este disco en el teatro. Y después, a los artistas que no pudieron estar ese día en el teatro, irlos a grabar a diferentes ciudades, diferentes países, pero yo siempre digo que si no hay sacrificio no hay resurrección”, señaló.

Yuri aseguró que con la mayor parte de los invitados para este disco ya había trabajado, aunque con algunos otros fue la primera vez que cantaron juntos como Gilberto Santa Rosa y Grupo Firme.

Y aunque este disco es una celebración por los 45 años de carrera de Yuri, los temas que se incluyen en él no son los éxitos de ella sino canciones de los artistas invitados, por lo que en el álbum interpretó distintos géneros desde pop, balada, cumbia, salsa, pasando por los boleros, hasta llegar al ranchero y el regional mexicano. Sobre la selección de los temas, Yuri explicó que estuvo involucrada en este proceso aunque estuvo asesorada por su equipo de trabajo para elegir las canciones.

En los últimos años, Yuri ha formado parte de programas de televisión y obras de teatro, lo que ha complementado con su faceta de cantante. Sin embargo, al preguntarle si hay algo distinto que le falte por hacer, reconoció que le gustaría producir el espectáculo de algún otro cantante, así como producir videos de otros artistas.

Este 2022, Yuri anunció algunas presentaciones con su “Euforia Tour”, sin embargo, tuvieron que ser pospuestas, al respecto, la cantante ha anunciado que estos cambios de fechas se deben a que en estos meses formará parte de un reality show.

