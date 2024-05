Este miércoles amanecemos con la aplicación del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo que establece que el primero de mayo es día de descanso para todos los trabajadores, centros educativos y entidades bancarias.

En países como Estados Unidos, Canadá y Australia las personas suelen acudir a sus trabajos pero aquí nos tomamos una pausa para honrar y reconocer los derechos laborales y las contribuciones de los empleados mexicanos. Eso sí, quienes por una u otra razón tengan que trabajar deben recibir tres veces su jornada laboral.

Trabajar, se supone, proporciona el dinero necesario para cubrir gastos y alcanzar metas financieras, permite adquirir nuevas habilidades, experiencia y crecimiento profesional y ofrece una sensación de logro y contribución social. Incluso, hoy lo podemos hacer de manera remota, presencial o híbrida. Pero en México el trabajador en general enfrenta salarios bajos, largas jornadas laborales, acceso limitado a beneficios como seguro médico y vacaciones pagadas y, en algunos casos, condiciones poco seguras, aunado a que no tiene con protección legal ni acceso a beneficios como jubilación. Nos encontramos ante una situación en la que la mayoría vive al día o le alcanza apenas para darse un gustito, somos eventuales, de pago por obra o servicio, con un sueldo base o asalariados.

El trabajo no está dignificado porque no alcanza para calidad de vida, beneficios especiales, ascenso y estabilidad. Pero no aún así hay que ser pesimistas ni derrotistas.

Comentarios

comentarios