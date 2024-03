En el Día de la Mujer

Hoy viernes se conmemora en todo mundo a la mujer, sus logros y búsqueda de la igualdad. Y cuando hablamos de búsqueda de la igualdad no es en lo biológico o físico sino en los derechos y las oportunidades.

Las mujeres tienen derecho a una educación sin obstáculos o condicionamientos, a servicios de salud, a no ser tratada con violencia o acosada al ser vista como objeto de posesión, a que no se le asignen roles o persistan los estereotipos, a que no tengan una carga desproporcionada en el hogar y el cuidado de la familia, a que pueda acceder a los mismos puestos y con el mismo salario que los hombres y que participe activamente en la toma de decisiones y tenga representación en todos los niveles de gobierno y áreas sociales.

Y es que podemos citar aquí cantidades, cifras, porcentajes y estadísticas de cómo está la situación de la mujer pero la igualdad con los hombres comienza en el entorno inmediato o cercano, donde suceden, forman y establecen patrones de comportamiento, donde se distribuyen las responsabilidades, las decisiones y se habla de respeto. La mujer no debe de ser subestimada, discriminada o limitada.

No es un objeto, propiedad de alguien ni está para servirle al hombre y quien así lo siga viendo es por esconder machismo, sexismo o misoginia, y lo manifiesta con actitudes expresas o silenciosas para lo cual requiere apoyo emocional y un cambio cultural. Modificar actitudes profundamente arraigadas sobre el hombre y la mujer lleva tiempo y paciencia pero se tiene que dar porque se está siendo incurriendo en injusticia y desaprovechando el potencial de la mujer en lo cotidiano, lo intelectual, de liderazgo, emprendimiento, creatividad y resiliencia.

