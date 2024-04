Existe un rezago Legislativo del 45%

Cerca de la mitad de las iniciativas presentadas en la LXI Legislatura del Estado de México han quedado pendientes, por lo que, al cuestionar al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Elías Rescala, sobre el trabajo Legislativo, afirmó que buscan calidad y no cantidad.

Presidente de la Junta de Coordinación Política, Elías Rescala Jiménez (Manuel Luna).

«No, no hay ningún rezago legislativo, me parece que hemos sacado sobre todo no cantidad, nunca medimos en cantidad, sino en calidad de lo que se ha hecho».

De un total de 2 mil 017 asuntos presentados al Pleno durante la actual Legislatura, entre iniciativas, puntos de acuerdo y exhortos, se han aprobado mil 113.

Así, permanecen en estudio 833, es decir, cerca del 45% de los asuntos presentados no han sido aprobados.

Se han presentado en total mil 484 iniciativas y se han aprobado 735, es decir la mitad del total de iniciativas presentadas. Sólo dos de ellas han sido rechazadas y corresponden a la desincorporación de inmuebles en el municipio de San José del Rincón, y otro en el municipio de Toluca.

Respecto a Puntos de acuerdo, se han presentado 53, de los cuales, se han aprobado 376, y permanecen en estudio 157, por lo que en este rubro, se han aprobado más del 70% del total presentado.Por otra parte, 72 asuntos han precluído, lo que significa menos del 3% de ellos, mientras que permanecen en estudio 676 en asuntos.

Finalmente, al inicio de la LXI Legislatura, al frente de la Jucopo se encontró el morenista Maurilio Hernández y concluirá la presidencia el priísta Elías Rescala, teniendo ambos un periodo de año y medio al frente de la misma.

