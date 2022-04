Invita IMSS Estado de México Poniente a detección oportuna de cáncer de mama a través de estudio de mastografía

Con el objetivo de acercar los servicios de medicina preventiva a la población derechohabiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Poniente realizará estudios de mastografía para la detección oportuna del cáncer de mama.

Este estudio se realizará en las Unidades de Medicina Familiar de Toluca y Naucalpan, en un horario de 8: 30 a 19:00 horas. (Foto: Especial).

El doctor Jorge Manuel Hernández Gutiérrez, coordinador Auxiliar en Salud Pública, indicó que este estudio se recomienda a mujeres de 40 a 69 años y sirve para identificar anormalidades de manera temprana.

Este servicio se otorgará del 11 al 13 de abril, en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), en las zonas de Toluca y Naucalpan: en la UMF No. 228, en Santiago Tianguistenco; UMF No. 192, en Atizapán, y UMF No. 230, en Toluca.

Por su parte, del 18 al 16 de abril se realizará el estudio en la UMF No. 66, en Progreso Industrial; UMF No. 250 y 220, en Toluca; así como del 25 al 30 en las UMF No. 224, en Zinacantepec: UMF No. 231, Metepec, y UMF No. 58, en Las Margaritas en Tlalnepantla.

Para su realización, se recomienda acudir recién bañada, vestir ropa de dos piezas (pantalón y blusa o falda y blusa) no aplicarse desodorante, loción o talco, ya que estos productos pueden contener minerales que afectan la calidad del estudio, explicó el doctor Hernández Gutiérrez.

Este servicio estará disponible de las 8:30 a 19:00 horas y las mujeres interesadas pueden acercarse al área de Medicina Preventiva de su UMF para ser canalizadas.

Los resultados son enviados a la dirección de la unidad médica de adscripción entre los cinco y diez días posteriores a la realización de la mastografía donde la paciente puede solicitarlos. En el caso de presentarse alguna alteración en el estudio, se dará aviso vía telefónica y se derivará al Segundo Nivel de Atención médica para su seguimiento y atención complementaria.

El especialista del IMSS Estado de México Poniente concluyó que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en la mujer, por lo que es de suma importancia su detección oportuna.

Cabe mencionar que las atenciones médicas se desarrollarán bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

