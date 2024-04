La causa de la causa es la causa de lo causado.

Hoy que tenemos manifestación de taxistas en Toluca, hay que recordar la frase atribuida a Tomás de Aquino. Los juristas explican que frase quiere decir que aquello que origina el mal es considerado como causa del mismo y, por lo tanto, es responsable del mal. Y los taxistas hoy protestan contra los operativos que les exigen mostrar documentos actualizados para operar, pese a que no hay sistema para realizar el trámite ante la Secretaría de Movilidad. Es decir, los taxistas asumen que no pueden mostrar los documentos que les solicitan porque quien se los solicita no se los expide: un ciclo que no tiene principio ni final.

Sin embargo, hay que decir que hay muchos taxis que operan en la irregularidad. Y no por la falta de documentos sino por la operación misma. Como en el caso de los taxis colectivos, cuya actuación está al margen de la ley. Con la tolerancia de las autoridades desde hace muchos años a un sistema que, en general, trátese de taxis o autobuses, resulta ineficiente.

Y hasta ahora, no se ven acciones en busca de cambiar para mejorar.

Comentarios

comentarios