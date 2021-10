Llegan a la final de la Copa Edomex 2021 los mejores ajedrecistas

Este fin de semana se desarrollará la Final de la Copa de Ajedrez Edoméx 2021, en el Centro de Desarrollo Deportivo “Agustín Millán Viveros”, en Toluca, Estado de México, donde participarán las y los jugadores que clasificaron en la etapa semifinal, que se efectuó de manera virtual, los pasados días 16 y 17 de octubre.

Busca este torneo estatal fomentar el deporte ciencia en toda la entidad mexiquense (Foto: Especial).

Con el aval de la Federación Mexicana de Ajedrez, este torneo organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Asociación de Ajedrez del Estado de México, pretende fomentar y desarrollar el deporte ciencia en la entidad.

Para esta etapa final el sistema de competencia será Round Robin para ocho jugadores, con un tiempo de reflexión de 30 minutos por jugador para toda la partida, con 30 segundos de incremento por cada movimiento; y el criterio de desempate será conforme al siguiente orden: Encuentro Directo, Sonneborn Berger, Koya, Mayor número de victorias y menor edad.

Con respecto al reglamento, se aplicarán las Leyes y Reglamentos vigentes de la FIDE, además del Reglamento Deportivo de la FENAMAC y el arbitraje es designado por la Asociación y la Dirección Técnica del FA Víctor Hugo Olmos Olalde.

Este torneo es el Campeonato Estatal Absoluto en cada una de las Categorías y Ramas convocadas, por lo que se reconocerá como Campeón Estatal 2021 en cada una, es decir Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20, en las ramas varonil y femenil; mientras que en la categoría abierta habrá Primera fuerza, Segunda fuerza, Tercera fuerza, Cuarta fuerza, No clasificados, Femenil y Senior.

