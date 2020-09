Sheila Liliana buscará ser la mejor espada en la historia de la esgrima en México

La seleccionada Nacional de Esgrima Sheila Liliana Tejeda a sus 23 años de edad, tiene como principal objetivo participar en sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio 2021, y su palmarés deportivo la avalan para conseguirlo.

(Foto: Arturo Pérez).

La mexicana, ha sido seleccionada nacional desde juvenil, siempre medallista en los campeonatos panamericanos, participó en mundiales juveniles y mayores, actualmente es la la número uno del ranking nacional en la modalidad de espada, porque ganó todas las competencias de la temporada 2019-2020.

Además, participó en los Juegos Centroamericanos del Caribe de Veracruz, en los Juegos Panamericanos de Lima y el año pasado obtuvo el segundo lugar en la Copa del Mundo Satélite celebrada en San José, Costa Rica en la modalidad de espada, al caer en la final con la japonesa Haruna Baba.

Como cualquier otro deportista, Liliana vio afectada su preparación para Tokio 2021 a consecuencia del COVID-19, pero ella lo resintió más porque se encuentra en el mejor momento de su carrera y quiere llegar a trascender en la justa veraniega.

“Este año nos agarró por sorpresa la pandemia y claro que nos afectó en nuestra preparación para los Juegos Olímpicos, porque llevábamos un ritmo de trabajo específico y la verdad lo estaba haciendo muy bien, gane todos los selectivos nacionales, fui medallista de la Copa del Mundo Satélite entonces me veía súper-decida para el Preolímpico, y lograr el boleto a los Juegos de Tokio”, señalo la joven deportista.

Sin embargo, su mentalidad ganadora la hacen más fuerte para continuar con sus entrenamientos, afortunadamente su hermana es esgrimista y le ayuda para seguir perfeccionado la técnica durante los entrenamientos que ha realizado en casa.

“Me veo fuerte regresando a las competencias, porque no he dejado de entrenar, de hecho no dejo de hacer esgrima gracias a mi hermana que esta conmigo, que me ayuda en la parte de la técnica y eso lo veo como una ventaja sobre mis competidores, entonces planeó regresar a las pistas mejor que nunca”, aseguró.

Reconoció que;”tenemos un espacio en casa, donde mis papás, nos ayudaron habilitarlo, después el CODE Jalisco, nos abrió sus puertas y pudimos entrar a la sala de esgrima con todo los protocolos de sanidad, nuestros entrenadores, nunca dejaron de estar al pendiente de nosotros para no bajar el nivel y poder llegar con ritmo a las competencias“.

En cuánto a la programación de actividades nacionales e internacionales, Liliana Tejeda, explicó que falta por completar una fecha de competencias nacionales y en cuanto a la actividad fuera de México, aún no reciben el nuevo calendario de competencias.

“Falta una competencia para el calendario nacional, pienso que la primera competencia será el Campeonato Nacional 2020, que fue suspendido por la pandemia, mientras que la Federación Internacional de Esgrima, no han sacado las competencias en específico, pero pienso participar en la mayoría de las competencias que pueda, para lograr una mejor preparación que me lleve al preolímpico, y lograr así el boleto a los Juegos Olímpicos“, añadió.

Finalmente, dijo que su deseo es ir a Tokio, para escribir su nombre con letras doradas y ser la mejor espadista mexicana que haya participado en una justa olímpica.

“Me veo compitiendo en los Juegos Olímpicos del 2020, haciendo historia para México siendo la mejor espadista que haya estado en unos Juegos y esto sería la realización del sueño de cualquier atleta y con todo éste reto de la pandemia podría ser lo mejor que nos pudiera pasar”, concluyó.

Comentarios

comentarios