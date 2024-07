Consigue Codhem amnistía para una mujer privada de su libertad en Neza-Bordo

Antonia N, tiene 28 años, salió del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Neza-Bordo, donde se encontraba cumpliendo una condena de 12 años de cárcel. Ella fue beneficiada con una amnistía promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

Cuando Antonia fue acusada y sentenciada, las autoridades no tomaron en cuenta las condiciones de pobreza, falta de oportunidades educativas y la violencia por parte de su pareja, entre otras, aunado a que la defensa no aportó las pruebas necesarias de su inocencia (Foto: Especial).

Antonia, fue sentenciada por el delito de lesiones agravadas, acusada por su ex esposo de provocar la caída de una de sus hijas por las escaleras. Este sujeto ejerció violencia física, económica, patrimonial, psicológica y sexual en su contra durante años.

Cuando fue acusada y sentenciada, las autoridades no tomaron en cuenta factores, como las condiciones de pobreza en que vivió, la falta de oportunidades educativas entre otros. Aunado a ello, su defensa no aportó las pruebas necesarias de su inocencia y omitió observar que no fue correcta la clasificación de las lesiones por parte de la médica legista que certificó a la niña.

Al salir del Centro Penitenciario y de Reinserción Social, la presidenta de la CODHEM, Myrna García Morón, explicó que Antonia es la segunda mujer beneficiada con amnistía en este año, con la que ya son 16 respuestas favorables a los pronunciamientos presentados por la CODHEM, que suman más de 337 años perdonados por el Estado, ya que este beneficio significa el perdón y olvido de las sentencias establecidas.

«Tenemos a muchas personas que, debido a una falta técnica, desde el punto de vista material de una buena defensa, han tenido que pasar procesos y cumplir sentencias” declaró García Morón.

Antonia tuvo que pasar un año 9 meses en prisión, gracias a la amnistía le fueron perdonados 10 años y 3 meses de condena.

Myrna García, reconoció el trabajo de las autoridades involucradas para la obtención de esta amnistía, en particular a la diputada María del Carmen de la Rosa. Agregó, además, que se dará seguimiento puntual y acompañamiento a Antonia ahora que está en libertad.

Esta historia, es similar a la de otras mujeres que, a pesar de sus esfuerzos por mejorar su calidad de vida, no reciben las oportunidades necesarias.

