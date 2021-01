Espíritu Deportivo rememora camino de atletas mexiquenses rumbo a Tokio

En la reciente emisión del programa Espíritu Deportivo, que transmite la Secretaría de Cultura y Turismo a través de sus diferentes redes sociales, se presentó la entrevista a la maratonista Andrea Ramírez Limón, quien, luego de un intenso proceso se encuentra en la antesala de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Comparte la maratonista mexiquense su inicio en este deporte, que ahora la coloca en la antesala de Tokio (Foto: Especial).

La maratonista mexiquense detalló aspectos de su vida cotidiana y de su carrera como deportista de alto rendimiento, la cual inició cuando cursaba la carrera universitaria.

Andrea comentó que cuando cursaba la carrera universitaria decidió empezar a correr y, acudiendo a la pista, poco a poco incrementó la distancia, hasta que el entrenador del Tecnológico de Monterrey la invitó a desarrollarlo de manera organizada, se fue involucrando más y mejorando su nivel.

La atleta cuenta con la marca para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la prueba de maratón, registro que consiguió el pasado 20 de diciembre, y recordó que en su participación en el Mundial de Medio Maratón, cumplió con el pronóstico y la encaminó a su objetivo.

Posteriormente recibió la invitación para correr en el Maratón de Arizona y aunque no sabía si sería oficial, se inscribió y se preparó incrementando el kilometraje.

“Llegó la hora del 20 de diciembre, pero estábamos preparados, sabiendo que íbamos a lograrlo, porque traíamos las piernas para 2:26 horas, incluso no para la marca olímpica que es 2:29:30, sino 2:26, ese día me sentí muy bien, no tuve alguna lesión en el lapso de entrenamiento, me sentí fuerte, concentrada, decidida, se logró la marca, estábamos muy contentos”, señaló Andrea.

Una vez cumplida esta meta en su carrera deportiva, Ramírez Limón aseguró que “si es algo en lo que se trabajó, pero viéndolo en retrospectiva nunca me imaginé que fuera a llegar a ser tan buena, yo siempre desde pequeña estuve buscando mi talento.

