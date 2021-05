Invita Romina Contreras a proteger a Huixquilucan de gobiernos sin experiencia o que no han dado resultados antes

Al realizar un toque de puertas por la comunidad de San Jacinto, ubicada en la zona tradicional, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal, Romina Contreras Carrasco, invitó a los huixquiluquenses a proteger a este municipio de gobiernos que no tienen experiencia o no han dado resultados en el pasado, pues Huixquilucan requiere de una administración que esté “24Siete” trabajando para elevar la calidad de vida de la gente y que siga siendo la mejor calificada del Estado de México y un referente a nivel nacional.

Romina Contreras anunció que se le dará continuidad al programa de entrega de tabletas electrónicas a los alumnos con los mejores promedios y también se seguirán equipando con computadoras a las escuelas públicas. (Foto: especial).

“Protejamos a este municipio, es un municipio de progreso, de gente buena, de personas de trabajo y que quieren salir adelante. Vamos a defender a nuestro municipio, pues Huixquilucan debe de tener el gobierno que se merece y es un gobierno que trabaja, que es eficiente y que está 24 horas al día, siete días a la semana”, destacó.

Acompañada de los candidatos a diputados federal por el Distrito 18, José Antonio García García, y a diputado local por el Distrito 17, Diego Rosas Anaya, Romina Contreras señaló que Huixquilucan necesita que lo representen hombres y mujeres trabajadores, comprometidos y que han dado resultados por varios años, y no de aquellos que se aparecieron hace apenas unas semanas para pedir el voto, por lo que llamó a los vecinos de San Jacinto a refrendar su voto a favor de Acción Nacional ese 06 de junio, con la intención de conservar un gobierno que siempre ha estado del lado de los ciudadanos.

Recordó que, en los últimos seis años, en San Jacinto, como en todas las comunidades de Huixquilucan, los gobiernos panistas han dado resultados, como es el caso de la construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario, la apertura de un consultorio psicológico y otro odontológico, además de un nuevo parque de juegos infantiles, entre otras acciones; obras y proyectos que, dijo, dan muestra de la voluntad política que tienen los gobiernos del PAN.

“Cuando uno tiene ese deseo de hacer un cambio por su comunidad, de darle a Huixquilucan lo que merece, de trabajar todos los días para obtener resultados, sí se puede y se ha demostrado, ahí están las obras, ahí están los resultados y estos seis años en los que se hicieron tantas obras y proyectos, y me pregunto ¿por qué en los gobiernos anteriores no se hicieron? Por qué no había un complejo de salud como el que tenemos ahora, por qué no había luminarias de tipo LED, por qué no había 151 patrullas como las tenemos ahorita, por qué no podían presumir que tenían cero por ciento de deuda y de créditos”, cuestionó, al hablar de los resultados que arrojaron lo gobiernos que tuvo este municipio antes de que lo administrara el PAN.

La candidata panista aseveró que las administraciones panistas también se han encargado de tareas que son una atribución estatal y federal, con el objetivo de dar solución a las necesidades de la gente que vive en esta localidad, por lo que anunció que se le dará continuidad al programa de entrega de tabletas electrónicas para los alumnos con los mejores promedios y también se seguirán equipando con computadoras a las escuelas públicas, además de que se entregarán 12 mil becas a estudiantes de este municipio.

“No se equivoquen, mediten muy bien a quién quieren en el palacio municipal. Ustedes saben que yo no les voy a fallar, yo lo que prometo, lo cumplo, ahí está mi palabra y ustedes me conocen, saben que voy a trabajar y saben que Huixquilucan va a seguir creciendo y avanzando”, destacó.

