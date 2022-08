Melissa Vargas continuará impulsando la declaratoria nacional de Alerta por violencia de género

De acuerdo con la diputada federal Melssa Vargas, existe una solicitud de varias organizaciones en defensa de las mujeres como la Red Nacional de Abogadas, para declarar la alerta nacional de violencia de género.

Informó que han realizado esta solicitud a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a la Comisión de Género de la Cámara federal dado que hay cerca de 27 estados que están alertados.

“La intención es ya declarar la alerta nacional, desafortunadamente creemos que al no hacerlo pareciera que es un tema meramente responsabilidad local, cuando no para empezar no hay presupuesto federal específico para el tema, el estado de México es uno de los estados que más le asigna presupuesto a la alerta estatal, con recurso Estatal, pero no hay recurso federal”.

Lo que se pide primordialmente, es reconocer que es un problema de corte nacional, que existe una pandemia de feminicidios en el país, y a partir de ahí declarar una alerta nacional.

“Y una vez declarada la alerta nacional, ahora que se viene el presupuesto 2023, establecer un fondo específico para fortalecer principalmente, primeros respondientes en los municipios, Fiscalías estatales en los Estados, el tema por supuesto de la atención a las víctimas, el tema de la prevención específicamente con unidades de atención de todo el país, con una estrategia donde haya un fideicomiso, un fondo también de atención para los niños y niñas huérfanos por feminicidio”.

Al reconocer que es un problema nacional afirmó, la intención es ir por presupuesto nacional y tener una estrategia de corte nacional, que involucre a los tres niveles de gobierno, municipios, estado y gobierno federal, pero también que involucre a los otros poderes, pues no es únicamente responsabilidad de los ejecutivos, también es responsable de quien imparte la justicia.

Detalló que ya se realizó la solicitud formal por escrito, sin embargo, la respuesta fue desafortunada pues la Ley señala que tiene que ser en territorios específicos, aunque el argumento de las solicitantes está basado en que el país es un territorio específico, por lo que seguirán insistiendo en el tema.

